Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, in parteneriat cu Arhivele Naționale Bacau, organizeaza in perioada 5-6 octombrie 2023, Simpozionul Național „Vasile Parvan” (SNVP), manifestare culturala de tradiție aflata sub patronajul spiritual al celui care a fost „parintele arheologiei romanești”, marele…

- In satul Șesuri, din comuna Magirești, a fost inaugurata Sala de sport, obiectiv de investiții finanțat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și realizat prin Compania Naționala de Investiții (CNI). Evenimentul a luat forma unei veritabile competiții sportive, la care au participat…

- In satul Șesuri, al comunei Magirești, va fi inaugurat pe 26 septembrie un nou obiectiv: Sala de sport. Evenimentul – ne-a informat primarul comunei, ing. Cada Ionica – va incepe la ora 16,30, iar la el sunt invitate „legende” care acum 30 de ani au jucat la cluburile sportive Steaua București, Dinamo…

- Primaria Orașului Slanic-Moldova invita locuitorii și vizitatorii sa se alature unei solemnitați deosebite in cinstea Eroilor Neamului, care au sacrificat totul pentru apararea patriei, pe Dealul Cireșoaia. Ceremonia militar-religioasa este programata pentru data de 9 septembrie 2023, incepand cu ora…

- Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu renunța la propunerea de dublare a prețului gigacaloriei in Bacau, in urma opoziției consilierilor locali și cu argumente referitoare la echilibrul intre necesitațile sociale și dezvoltarea orașului. Primarul Viziteu a argumentat ca masura de dublare a prețului…

- Niște figuri dubioase au aparut, intr-o dimineața, pe scarile de la intrarea in blocul unde locuiesc. Toți, tineri, aș zice, chiar foarte tineri. Suspecta mi s-a parut prezența lor, știind ca nu fusese niciun festival in noaptea ce trecuse. In fine, unul dintre ei, tatuat in execes, ieșea din tipare,…

- TRAGEDIE… O tanara in varsta de 18 ani, din județul Vaslui, a fost gasita decedata, duminica dimineața, intr-un parc din municipiul Mangalia. Trupul neinsuflețit al adolescentei a fost descoperit de un pescar, care inițial a crezut ca ar fi vorba despre un caine.”Era sub banca, pusa acolo ghemuita.…

- La data 02 august a.c., in jurul orei 18:00, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti a depistat in flagrant delict, un barbat, de 42 de ani, din comuna Pirjol, in timp ce conducea, pe DN 2G, pe raza comunei Magiresti, un autoturism, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.…