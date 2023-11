O serie de activitați pentru a celebra implinirea unui an de la includerea camașii cu altița in Patrimoniul UNESCO au loc, luni, de la ora 9.30. La Rabat, Maroc, la 1 decembrie 2022, Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural UNESCO a decis includerea dosarului ”Arta camașii cu altița – element de identitate culturala in Romania și Republica Moldova” in Lista Patrimoniului Imaterial al Umanitații. Manifestarile au loc la Casa Baniei. Evenimentele sunt organizate de: Muzeul Olteniei Craiova , Comisia Naționala a Romaniei pentru UNESCO, Institutul de Cercetari Socio-Umane…