- Vizitatorii Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR) pot achizitiona, in aceasta perioada, de la magazinul de suveniruri al institutiei, pe langa clasicele obiecte infatisand replici la scara ale lucrarilor din muzeu, si masti textile de protectie impotriva SARS-CoV-2. Potrivit sefului de sectie…

- Protest in Piața Victoriei fața de restricțiile impuse de Guvern. Aproximativ 200 – 300 de oameni au ieșit in Piața Victoriei fara maști de protecție, manifestand impotriva legii carantinarii și izolarii. Oamenii striga ”Jos dictatura!”. Manifestația impotriva legii carantinarii și izolarii a inceput…

- Carrefour Romania este prima mare companie care se alatura unei campanii civice lansate in urma cu mai puțin de o luna, care iși propune colectarea responsabila a acestor materiale. Odata cu intrarea in vigoare o obligativitații purtarii de maști de protecție in spațiile publice inchise, ca mijloc…

- Vin la ședințele Consiliului municipal fara a purta masca, se imbulzesc la microfoane și nu pastreaza distanța sociala. Este vorba despre mai mulți aleși locali și reprezentați ai Primariei, dar și ai unor subdiviziuni și intreprinderi din subordinea instituției publice, care au demonstrat, astazi,…

- Una dintre cele mai vechi imagini ale Timișoarei este reprezentata de gravura lui Hans Johann Sibmacher, gravor și desenator din Nurnberg. Gravura pe care o deține Muzeul Național al Banatului, realizata in 1665, prezinta orașul cu cartierul și imprejurimile in care se aflau trupele lui Sigismund Bathory.…

- UPDATE, 10 iunie 2020, ora 14:00 – Anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de masti de protectie pe luna, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor. S-au inregistrat 224 de voturi ‘pentru’, 64 ‘impotriva’ si trei abtineri. Proiectul are ca obiect…

- Muzeul National de Arta al Romaniei anunta redeschiderea pentru public a muzeului satelit Theodor Pallady, incepand de miercuri, cu respectarea masurilor de siguranta impotriva infectarilor cu noul coronavirus. Potrivit unui comunicat, transmis miercuri AGERPRES, programul temporar de…