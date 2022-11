Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului, Episcopia Ortodoxa Sarba de Timișoara, Uniunea Sarbilor din Romania și Asociația pentru Cultura Banațeana organizeaza expoziția „185 de ani de cant coral al sarbilor din Timișoara (1836-2021)”, prima de acest fel care are loc in incinta muzeului. Expoziția reunește o inedita…

- Expozitia "Dacia. Ultima frontiera a romanitatii", care are la baza conceptul expozitional materializat in proiectul "Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane", realizat in anul 2021 la Muzeu National de Arheologie din Madrid, a fost vernisata, joi, la Muzeul National de Istorie…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și in colaborare cu Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va invita sa faceți „Incursiuni in Istoria Medicinei Timișorene”. Expoziția gazduita de Bastionul Theresia din Timișoara face parte din seria evenimentelor…

- Rezultatele activitatații desfașurate de specialiștii Muzeului Național al Banatului la manastirea Egres vor fi reunite și prezentate in cadrul unei expoziții. Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, aduce in fața vizitatorilor parte din maretia a ceea ce a fost odinioara…

- 9-11 septembrie 2022| Expoziția „Avram Iancu. Eroul moților” la Muzeul Etnografic ,,Pamfil Albu’’ din Lupșa: In Țara Moților, amintirea lui Avram Iancu se pastreaza vie Expoziția „Avram Iancu. Eroul moților” la Muzeul Etnografic ,,Pamfil Albu’’ din Lupșa: In Țara Moților, amintirea lui Avram Iancu se…

- Muzeul Național al Banatului cu sprijinul Consiliului Județean Timiș organizeaza o expoziție-tribut dedicata primului oraș liber de comunism din Romania. „Fenomenul Timișoara. 1965 – 1989.” este un eveniment despre orașul formațiilor beat, rock și jazz, despre teatrele studențești și de amatori, cenaclurile…