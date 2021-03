Muzeul Luvru: întreaga colecție, pusă la dispoziție online In timp ce salile muzeelor ​​raman inchise din cauza restricțiilor de blocare Covid-19 din Franța, baza de date a Luvrului – aproape o jumatate de milion de opere de arta – este disponibila gratuit publicului pe o platforma nou lansata, collections.louvre.fr. Din cele 482.000 de articole din colecție, peste trei sferturi au fost deja etichetate […] The post Muzeul Luvru: intreaga colecție, pusa la dispoziție online first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

