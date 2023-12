Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a adus un verdict surprinzator, atat pentru concurenți, cat și pentru jurați. Sorin Bontea a incercat sa iși ajute echipa atunci cand și-a folosit amuleta, pentru ca Rikito Watanabe sa gateasca alaturi de concurenții lui, dar nici macar acest lucru nu i-a adus victoria.

- In contextul desfașurarii targului de toamna de la Negreni din perioada 05-08 octombrie 2023, polițiștii clujeni indeamna vizitatorii sa iși protejeze bunurile personale in zonele aglomerate, sa nu consume bauturi alcoolice in exces, sa evite implicarea in eventuale conflicte spontane și sa nu urce…

- Targul „ExpoFashion” – Ediția de Toamna a revenit la Buzau. Timp de cinci zile, buzoienii iși vor putea cumpara de aici articole de imbracaminte, incalțaminte și accesorii de la producatorii și comercianții sosiți din toata țara. Evenimentul are loc in perioada 4 – 8 octombrie 2023, in parcarea Penny…

- Zilele Tinutului Secuiesc a ajuns la editia a XIV-a anul acesta. Sirul de evenimente din program vrea sa ne atraga atentia asupra mostenirii culturale si spirituale foarte bogate pe care avem si pe care vrem sa promovam intr-un spatiu cit mai larg, o mostenire bogata pe care am primit-o de la inaintasii…

- Și a mai trecut o ediție a Caravanei Bicicleta Radio Tg. Mureș! A 23-a! Și in acest an povestea se poate reduce la 4 cuvinte cheie: Sport-Natura-Tinerețe-Frumusețe. Sa ma explic: Sport, in orice caz a fost destul. Am facut in 9 zile aproape 470 de km, deci, in medie, vreo 50 de km pe zi. […] Articolul…

- Centrul Cultural Pastoral Sfantul Iosif Marturisitorul din Sighetu Marmației va gazdui, joi, 12 octombrie, incepand cu ora 16:00, Festivalul Internațional de Poezie 2023, ediție jubileu 1973-2023. O jumatate de veac de poezie in Maramureșul voievodal unde se vor intalni scriitori din intreaga țara și…

- Festivalul "Les Films de Cannes" aduce in Capitala Europeana a Culturii (CEC) Timisoara 2023, dar si la Bucuresti, in perioada 19 - 29 octombrie, un line-up care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineasti precum Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan si Wim Wenders, editia speciala fiind dedicata…