Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sebeș se pregatește sa gazduiasca cea de-a XIII-a ediție a competiției chinologice organizata in județul Alba, inclusa in calendarul Federației Chinologice Internaționale (FCI). Evenimentul așteptat cu nerabdare de iubitorii de caini din intreaga lume, programat pentru perioada 2-3 septembrie,…

- Articolul Proiectul Școala din parc continua seria activitaților educative se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Proiectul Școala din parc continua seria activitaților educative in cele doua parcuri. Programul pentru urmatoarele aaa este gata! Ce trebuie sa faci? Simplu, salvezi programul in telefon…

- Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania (UCIMR) anunța incheierea celei de-a XXI-a ediții a Festivalului ICon Arts Transilvania, unul dintre cele mai longevive festivaluri dedicate muzicii clasice, jazz și celor mai efervescente creații din domeniul artelor contemporane. In perioada…

- In perioada 11-15 august 2023, va avea loc in Cetatea Alba Carolina, cea de-a zecea ediție a Festivalului Roman Apulum. Spectacolele puse in scena au scopul de a aduce in fata publicului realitatea vietii de acum doua mii de ani, din vremea lui dacilor și romanilor. Pe parcursul a cinci zile, vizitatorii…

- Articolul RER SUD anunța inceperea noului contract de delegare a gestiunii activitații de colectare separata a deșeurilor menajere se poate citi integral pe Stiri de Buzau . RER SUD anunța inceperea noului contract de delegare a gestiunii activitații de colectare separata a deșeurilor menajere și similare,…

- Articolul Trana Bus modifica programul de transport pe traseul 10 incepand cu 29 iulie 2023 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Incepand cu data de 29 iulie 2023 societatea de transport Trans Bus S.A. modifica programul de transport pe traseul 10, in zilele de sambata și duminica, dupa cum urmeaza:…

- American Councils for International Education invita studenții, masteranzii și doctoranzii cetateni romani cu varsta intre 20 și 27 de ani sa candideze pentru participare la programul Elie Wiesel Study Tour in perioada 27 August – 9 Septembrie 2023. Programul tematic Elie Wiesel Study Tour, aflat la…

- Ziua de duminica, 9 iulie, a marcat ultima noapte a editiei aniversare a celui mai frumos si mai colorat festival organizat pe o plaja din Europa, Neversea, a fost unica si a oferit celor peste 70.000 de fani momente incredibile. Artistii si DJ ii nationali si internationali au reusit sa ofere show…