- Primarul turdean Matei Cristian a transmis un mesaj la inceput de primavara dar și invitația de-a vizita Targul de Marțișor din Piața Tricolorului. Matei Cristian, primarul municipiului Turda: “Astazi, de 1 Martie, sarbatorim inceputul primaverii și nu exista o modalitate mai frumoasa de a celebra decat…

- Frumusețea naturala a Cheilor Turzii continua sa atraga ca un magnet pasionații de fotografie și video. Cel mai recent videoclip a fost filmat cu drona de catre cei de la Light Workers, un proiect care are la baza filmarile video. Proiectul aparține unui cuplu din Cluj Napoca, Georgian și Andrada. Puteți…

- 5.000 de ani este varsta celor mai vechi artefacte ce așteapta sa fie admirate de vizitatori in Colecția de arheologie a Muzeului Județean Buzau. Este vorba despre expoziția dedicata epocii bronzului, care ilustreaza aspecte relevante pentru flora și fauna acestei perioade, la curbura Carpaților,…

- De Ziua Unirii, 24 ianuarie, este un bun prilej sa vizitezi Muzeul de Istorie Turda, unde exista foarte multe exponate speciale, care te vor uimi. ”Marți, 24 ianuarie 2023 – program normal de vizitare intre orele 9.00-17.00 (ultima intrare la ora 16.20). Intrarea va fi GRATUITA!”, a anunțat Muzeul Turda.…

- Consilierul local Kolozsi Atilla (PMP Turda) ii critica pe polițiștii locali care i-au amendat pe tinerii care și-au parcat mașina in apropierea Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Turda. „Cat puteți sa fiți de penibili ? ????Sa ne vina copiii acasa de la școala și sa ne spuna ca nu au unde parca…

- In Ajun de Craciun și de Anul Nou programul Muzeului de Istorie Turda va fi unul mai scurt. Iar in prima și a doua zi de Craciun va fi inchis, la fel pe 1 și 2 ianuarie. Sambata 24 decembrie-deschis intre orele 9.00-13.00 (ultima intrare la ora 12.20); Duminica 25 decembrie și luni 26 decembrie [...]…

- APARARE… Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” va fi subvenționat de Consiliul Județean (CJ) ca sa se apere in instanța. Hotararea a fost luata ieri, in ultima ședința ordinara de CJ de anul acesta, și vine la pachet cu aprobarea angajarii unui avocat. Potrivit legii, autoritațile publice nu pot achiziționa…

- De 12 ani, Asociația „Impreuna pentru Voi” este alaturi de familiile mai puțin norocoase in preajma sarbatorilor de iarna prin proiectul „Pachețelele lui Moș Craciun”. „Alegem ca, in ciuda vremurilor grele, sa aducem cat mai multe zambete de Craciun impreuna cu voi, (ini)Moșii care, an de an, sunteți…