Muzeul Carei închide temporar expoziţia „Castelul de altădată” Muzeul Județean Satu-Mare, secția Carei-Tașnad va comunica ca expoziția de baza intitulata „Castelul de altadata” de la etajul I, al Castelului Karolyi incepand cu data de 1 iulie 2018 va fi inchisa temporar pentru o curațenie generala și pentru lucrari de intervenție asupra obiectelor expuse. Expoziția va fi redeschisa pentru public in cel mai scurt timp posibil. In aceasta perioada expozițiile de istorie locala, trofee din Africa, figurinele de ceara și expozițiile temporare se pot vizita conform orarului muzeului: marți-duminica intre 9:00-17:00 (ultimul vizitator intra la ora 16:30). Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

