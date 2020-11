Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea va inregistra joi concertul simfonic dedicat lui Beethoven si il va prezenta online incepand de vineri atat pe pagina de Facebook a institutiei, cat si pe canalul de YouTube. Potrivit unui comunicat al filarmonicii, si programul acestui concert, alaturi de altele…

- Ziarul Unirea VIDEO| 25 octombrie 2020: Regele Mihai ar fi implinit astazi 99 de ani. Eveniment dedicat fostului monarh Cu ocazia zilei de naștere (in anul 1921) a Regelui Mihai I, duminica, 25 octombrie 2020, vor fi depuse flori la bustul suveranului din Piațeta Regelui (șoseaua Kiseleff). In fiecare…

- Din 2014, in fiecare an se organizeaza un adevarat festival de șah dedicat celui mai mare șahist pe care l-a avut județul Satu Mare. Tradiția merge mai departe și in 2020, an greu incercat de pandemia de CORONAVIRUS. Turneul A – Memorial ”Iuliu Szabo” și-a mutat prima piesa astazi, 8 octombrie, in impunatoarea…

- Zeci de varstnici din Campulung Moldovenesc au participat sambata, 3 octombrie, la un eveniment dedicat lor, „Toamna seniorilor", eveniment organizat de Asociația „Licuricii Fericiți" și Hanul Bucovinei, unde a avut loc și acțiunea.In acest fel a considerat invațatoarea ...

- Primarul de la Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a declarat, la Radio Top, ca pana la sfarșitul lunii se va finaliza proiectul european privind reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului „Arta lemnului”. Investiția se cifreaza la 2,7 milioane de euro. Primarul a afirmat ca obiectivul este unic…

- Evenimentul se va desfasura sambata, 26 septembrie, de la ora 10:00. Acesta se adreseaza persoanelor interesate de reconversia profesionala in domeniul IT, consolidarea cunostintelor cu experienta practica in acest domeniu, dar si imbunatatirea cunostintelor de programare, testare, UI/UX Design, Operations&…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui, in parteneriat cu Primaria municipiului Vaslui, va pune bazele unui canal de televiziune online dedicat scolii, care va cuprinde lectii filmate, dezbateri sau filme cu caracter educativ adresat elevilor si cadrelor didactice din judet. Reprezentantii ISJ Vaslui…

- Elevii vor incepe școala, in doua saptamani. CFR a anunțat reluarea circulației pe mai multe rute feroviare. AFLA care trenuri vor putea fi reutilizate incepand cu 14 septembrie: Anul școlar 2020 – 2021 va incepe in 14 septembrie. CFR Calatori a anunțat repunerea in circulație a mai multor trenuri,…