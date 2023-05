Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza si in acest an, in data de 13 mai, alaturi de institutii culturale europene, un eveniment de tradiție: Noaptea Muzeelor. Inițiatorul acestei manifestari europene de larg interes cultural și educativ a fost Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta.…

- Copiii Gradinitei „Roza Venerini” Bacau au avut parte, ieri, de o zi speciala, pentru ca s-au intalnit cu cainele de serviciu Daca, care i-a incantat pe cei mici cu o serie de exerciții, demonstrandu-le ca este cea mai buna prietena a omului. DACA a fost cea mai aplaudata dintre toți, pentru ca și programul…

- Polițiștii bacauani vor organiza, la data de 25 martie a.c, de Ziua Poliției Romane, activitați in Parcul Cancicov din municipiul Bacau, in intervalul orar 10.00-14.00. Copii și oameni mari vor avea posibilitatea sa descopere aspecte din activitațile pe care le desfașoara polițiștii, zi de zi, dar și…

- In ziua de 17 martie 2023, copiii de la Școala Gimnaziala “Miron Costin” din Bacau au avut parte de o experiența de neuitat alaturi de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau și ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau. Evenimentul a fost unul plin de activitați distractive, dar…

- An de an, in aceasta perioada, pompierii bacauani se confrunta cu un numar mare de incendii provocate de acțiunile de ardere a vegetației uscate, desfașurate de cetațeni in scopul pregatirii terenurilor pentru lucrarile agricole de primavara. De la inceputul acestui an, in zona de competența a Inspectoratului…

- In cursul aceste dimineți, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in localitatea Ardeoani, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența, care anunța producerea unui accident rutier, in localitatea Ardeoani. La locul solicitarii a intervenit o autospeciala de stingere…

- In aceasta saptamana, polițiștii de prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, alaturi de reprezentanții Agenției Naționale Impotriva Traficului de Persoane și ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacau, au discutat cu liceenii despre problematica faptelor…

- Multe zambete, emoții, entuziasm și implicare in cea mai “Altfel Saptamana “, pentru peste 500 de copii, care și-au insușit, de la mic la mare, regulile de siguranța alaturi de jandarmii bacauani. Activitațile au fost organizate atat la sediul jandarmilor bacauani, cat și la Școala Gimnaziala Racova,…