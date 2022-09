FC Voluntari - Rapid 0-1 | Adrian Mutu, antrenorul alb-vișiniilor, este foarte mulțumit cu prestația elevilor lui. „Mi-a placut mult meciul de azi, singura problema e ca ar trebui sa inchidem jocurile mai devreme și sa stam mai liniștiți. Ii felicit pe baieți pentru efortul depus, au stat in cantonament in ultima vreme, n-a fost ușor. Am zis ca vreau sa avem un lot competitiv, sa existe competiție intre jucatori, doar așa putem crește valoric. ...