Un sfert dintre operatiunile vamale ar urma sa se desfasoare prin proceduri simplificate, a declarat marti seful Directiei Generale a Vamilor, Marcel Mutescu, la o conferinta online, eveniment organizat de EY Romania.



"Cel putin in ultimele doua luni de cand s-a inceput acest proces de promovare a procedurilor simplificate, am avut destul de multe situatii in care operatori economici foarte mari, care in mod normal trebuiau sa acceseze procedurile simplificate nu le accesau pentru ca nu stiu ce practica la un birou vamal sau nu stiu ce exceptie de la procedura respectiva nu era bine…