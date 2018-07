Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal privind suspendarea lui Klaus Iohannis, președintele Senatului și-a delegat atribuțiile, forul urmand sa fie condus, in perioada 9-11 iulie de Adrian Țuțuianu, unul dintre cei patru vicepreședinți.Plecarea lui Calin Popescu Tariceanu vine in contextul in care Liviu Dragnea…

- Cseke Attila, liderul senatorilor UDMR, a declarat, pentru Adevarul, ca formatiunea maghiara nu sustine procedura de suspendare a presedintelui. Coalitia PSD – ALDE va decide luni daca il suspenda pe Iohannis, dupa ce seful statului nu a revocat-o inca pe sefa DNA, ca urmare a deciziei CCR. Refuzul…

- „Am discutat cu Calin Popescu Tariceanu și i-am zis ca suspendarea președintelui trebuie sa fie o opțiune serioasa, daca nu respecta Constituția, poate mai trimite un consilier prezidențial sa amenințe un judecator de la Curtea Constituționala, poate trimite un consilier sa amenințe și un judecator…

- Liviu Dragnea a anuntat ca, luni, se va decide in coalitie daca vor merge pe varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis. Seful PSD a sustinut, joi, ca, din punctul lui de vedere, suspendarea "trebuie sa fie o optiune serioasa". Anuntul a fost facut la Palatul Parlamentului,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca din punctul sau de vedere suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis trebuie sa fie o optiune serioasa. Dragnea a spus ca luni ar urma sa se ia o...

- Parlamentul va adopta o serie de modificari la legile securitatii, astfel incat serviciile de informatii sa nu mai poata interveni in actul de justitie, a declarat, duminica, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. El a adaugat ca presedintele tarii nu trebuie sa aiba un rol in functionarea…

- Senatorii USR au parasit, luni, lucrarile plenului Senatului, fiind nemultumiti de modul in care presedintele de sedinta, senatorul PSD Adrian Tutuianu, i s-a adresat lui Radu Mihail, coleg de partid.

- "Au aparut protocoalele secrete incheiate intre SRI si Parchetul General, cand era doamna Kovesi procuror general. Protocoalele secrete incheiate de SRI cu alte institutii din justitie. Lucrurile acestea sunt de o gravitate extrema si vad ca unii dintre cei care astazi sunt extrem de vocali, vorbesc…