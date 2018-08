Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are parte duminica de un nou joc pe teren propriu. Dupa ce nu au reușit sa treaca de Luceafarul, elevii lui Cosmin Petruescu incearca sa caștige in fața unei pretendente la promovare, Universitatea Cluj, grupare care a transferat in vara doi jucatori de la alb-violeți. ”Baieții in ghete”…

- ASU Politehnica nu revine cu niciun punct din prima deplasare a sezonului. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a cedat la Petrosani pe terenul nou promovatei Energeticianul, scor 1-2. Gazdele au condus cu 2-0 la pauza iar „Baietii in ghete” au redus din diferenta prin Marvin Schieb. Formatia din…

- ASU Politehnica a inregistrat a doua remiza la rand in amicalele verii. A fost astazi pe ”Știința” tot un 2-2 și tot cu o divizionara C, dar de aceasta data cu Reșița lui Octavian Benga. Formația pregatita de fostul ”secund” al lui ACS Poli a condus la pauza. Gazdele au pus stapanire pe joc dupa […]…

- ASU Politehnica nu a reusit sa o invinga azi pe divizionara C CNS Cetate Deva pe cocheta arena de la Santamaria-Orlea. Ardelenii au rasturnat scorul dupa ce au fost condusi iar timisorenii au mai reusit doar un gol pentru un 2-2 plin de evenimente. Gelu Velici si Ionut Coada au fost autorii reusitelor…

- Formația susținuta financiar de suporterii timișoreni incepe maine stagiul centralizat de la Santamarie-Orlea. Antrenorul Cosmin Petruescu a pastrat in total 24 de jucatori la ASU Politehnica pentru aceasta perioada a pregatirii. Pe langa jucatorii deja anunțați, de astazi Alexandru Cherecheș, Bogdan…

- Actorul Gheorghe Ifrim vrea sa se apuce de cantat. Interpretul primarului Vasile din cel mai tare serial de comedie al momentului, “Las Fierbinți”, ne-a dezvaluit ca dorința lui – inca neimplinita – este sa scoata un album. Nu singur, ci in duet cu o voce deja consacrata. Tudor Chirila, daca se poate……

- Formația alb-violeta susținuta și financiar de suporteri a hotarat sa organizeze o acțiune de selecție in aceasta saptamana. Decizia a fost luata deoarece numeroși tineri jucatori s-au adresat oficialilor lui ASU Politehnica pentru a primi o șansa de a evolua pe ”Știința”. ”Baieții in ghete” au anunțat…

- Americanul Noah Lyles a stabilit cel mai rapid timp al anului in proba de 100 de metri, la Campionatele Nationale desfasutare in Des Moines, Iowa. Atletul in varsta de numai 20 de ani a alergat distanta in 9.88 secunde, reusind sa-i invinga pe Ronnie Baker si Kendal Williams....