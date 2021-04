Musulmanii au ajuns să formeze 6,5% din populația Germaniei Populatia musulmana a Germaniei a crescut pâna la aproximativ 5,5 milioane de persoane, echivalentul a circa 6,5% din total, conform unei anchete prezentate miercuri de Biroul Federal pentru Migratie si Refugiati (BAMF), transmit dpa și Agerpres.



BAMF estimeaza ca numarul musulmanilor se situeaza între 5,3 si 5,6 milioane, în crestere cu pâna la 900.000 de la precedenta ancheta din 2015. Cifra reprezinta între 6,4 si 6,7% din totalul populatiei tarii.



&"Grupul de populatie musulmana a devenit mai divers în ultimii ani ca rezultat al migratiei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Populatia musulmana a Germaniei a crescut pana la aproximativ 5,5 milioane de persoane, echivalentul a circa 6,5% din total, conform unei anchete prezentate miercuri de Biroul Federal pentru Migratie si Refugiati (BAMF), transmite dpa. BAMF estimeaza ca numarul musulmanilor se situeaza intre…

- Populatia musulmana a Germaniei a crescut pana la aproximativ 5,5 milioane de persoane, echivalentul a circa 6,5% din total, conform unei anchete prezentate miercuri de Biroul Federal pentru Migratie si Refugiati (BAMF), transmite dpa.

- Alexandru Rafila: „De Paște nu o sa fie o explozie a cazurilor noi de coronavirus, important e ce se va intampla la o saptamana dupa Paște. Ne aflam clar pe un trend descendent. Din pacate, avem foarte multe decese. In ultima luna am avut 5000 de decese datorate noului coronavirus, e un numar foarte…

- Germania intentioneaza sa achizitioneze pana la 30 milioane de doze de vaccin Sputnik V impotriva COVID-19 in iunie, iulie si august - cate 10 milioane de doze pe luna - daca autoritatea europeana de reglementare a medicamentelor (EMA) va da unda verde serului rusesc, a declarat joi Michael Kretschmer,…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a anuntat, sambata, ca peste 12 la suta din populatia Germaniei a primit cel putin prima doza de vaccin impotriva coronavirusului, adica peste 10 milioane de oameni. Din totalul de 10 milioane, 4,3 milioane de germani au primit si a doua doza a vaccinului,…

- Grupul VW a finalizat ancheta interna privind scandalul emisiilor diesel, care se afla in derulare din 2015, și spune ca a gasit vinovații pentru criza prin care a trecut compania. Firma de avocatura Gleiss Lutz a primit sarcina de a efectua aceasta investigație, ce a presupus verificarea a peste 480…

- Uniunea Europeana a exportat peste 34 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 in zeci de alte state care nu fac parte din spațiul comunitar, in ciuda ritmului lent de vaccinare inregistrat in acest moment in țarile UE. In prezent, sub 10%, din populația blocului comunitar s-a vaccinat impotriva…

- Chile a vaccinat 556.000 de oameni in ultimele trei zile, de la startul campaniei de vaccinare impotriva coronaviruslui, a anuntat Ministerul chilian al Sanatatii, potrivit AFP, relateaza News.ro. Guvernul si municipalitatile au pus de miercuri la dispozitie stadioanele, pietele, centrele…