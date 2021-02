Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de formare profesionala a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) debuteaza in acest an cu noi serii de cursuri. Prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, CIAT organizeaza in perioada ianuarie - februarie 2021 noi cursuri ... The post Noi serii de cursuri derulate…

- Curtea Constitutionala ar putea pronunta, miercuri, decizia in cazul sesizarii USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. USR a anuntat…

- Directorul Societatii de Gospodarire Comunala Arad, Tiberiu Ciul, in varsta de 40 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa o perioada de mai bine de doua saptamani in care a fost tratat pentru COVID-19 in spital, el nefiind inregistrat cu afectiuni cronice. Reprezentantii Spitalului…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art.32 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Este preconizata stabilirea unei noi formule de repartizare a sumelor incasate in plan local, cu titlu de impozit pe venit, catre unitatile administrativ-teritoriale.…

- Dincolo de istoria politica și sociala, Romania are și o istorie bogata in ceea ce privește piețele financiare. Spre exemplu, primele inițiative de inființare a unei piețe bursiere de marfuri și de valori au avut loc la mijlocul secolului al XIX-lea, așa cum este Codicele de Comerț al Țarii Romanești din…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) a organizat miercuri, online, editia a XXVII-a a TOPULUI FIRMELOR DIN BUCURESTI, eveniment de referinta pentru viata economica a Capitalei, chiar si in plina criza pandemica si economica. "Poate mai mult ca niciodata, avem nevoie de povesti…

- DE LUX…,,Condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare, Mihai Vlasov, fostul sef al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, va ajunge, curand, in Penitenciarul de la Vaslui. Vlasov a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani de inchisoare intr-un dosar in care…