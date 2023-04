Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul SpaceX, miliardarul Elon Musk, compania care a lansat joi intr-un zbor de testare cea mai mare racheta din lume, Starship, nu a parut dezamagit de faptul ca nava spatiala uriasa a explodat la cateva minute dupa lansare, informeaza CNN și News.ro.„Felicitari echipei SpaceX pentru un test…

- VIDEO: Starship, cea mai mare racheta din istorie, a explodat la cateva minute dupa lansare. Ce spune SpaceX Noua racheta a companiei SpaceX a decolat joi in primul sau zbor de testare, dar a explodat la cateva minute dupa ce s-a ridicat de pe rampa de lansare si s-a prabusit in Golful Mexic. Compania…

- Nava SpaceX a lui Elon Musk a fost lansata oficial astazi… și a explodat dupa doar cateva secunde. Este cea mai puternica racheta spațiala construita vreodata și are o inalțime de 120 de metri. Deși vehiculul a decolat cu succes de la SpaceX Starbase din Texas, a explodat la scurt timp dupa. Zborul…

- Elon Musk ia in serios proiectele legate de AI si atunci cand nu semneaza o scrisoare deschisa in care cere o pauza de 6 luni de la dezvoltarea ChatGPT, el isi face… provizii de placi grafice. Surse din industrie afirma ca Musk a cumparat mii de GPU-uri recent. Aparent aceste GPU-uri sunt pentru un…

- Cotidianul american The New York Times și-a pierdut bifa albastra pe Twitter dupa ce a anunțat ca nu are nicio intenție sa plateasca pentru noul serviciu anunțat de Elon Musk, relateaza BBC. Totul a degenerat in scandal dupa ce miliardarul a inceput sa insulte publicația ca raspuns – „Postarile lor…

- Twitter a dezvaluit ca o parte din codul sau sursa a fost publicat online, iar platforma de socializare deținuta de Elon Musk ia masuri legale pentru a identifica persoana care l-a divulgat, potrivit The Guardian . Potrivit unui document depus vineri in instanța, Twitter cere ca GitHub, un serviciu…

- Elon Musk a postat, miercuri, pe Twitter o fotografie cu cainele sau Floki, un Shiba Inu, stand pe scaunul directorului general al companiei sub titlul: „Noul CEO al Twitter este grozav”, informeaza Business Standard . Miliardarul cu cetațenie sud-africana, canadiana și americana a precizat ca și-a…

- Tesla a anunțat ca va investi 3,6 miliarde de dolari in extinderea gigafabricii sale din Nevada, dorind sa construiasca inca doua cladiri noi, una pentru realizarea celulelor de baterie de 100 de gigawatts-ora și una care va deveni prima astfel de construcție unde se vor realiza, in volume mari, camioanele…