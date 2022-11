Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al FTX – o platforma de schimb de criptomonede, Sam Bankman-Fried, care deținea luni active in valoare de 16 miliarde de dolari la inceputul saptamanii, și-a vazut marți averea redusa cu 94%, pana la valoarea de 1 miliard de dolari, scrie Business Insider. Aceasta reprezinta cea…

- Elon Musk a vandut inca 19,5 milioane de acțiuni ale producatorului de automobile electrice Tesla, in valoare de 3,95 miliarde de dolari, conform documentelor depuse la autoritatea americana de supraveghere financiara, relateaza BBC. Averea sa a scazut sub 200 mld. dolari. Amintim ca, in 2021, averea…

- Piata criptomonedelor a scazut puternic, marti, iar bitcoin a pierdut 10- din valoare, dupa un acord prin care platoforma de tranzactionare Binance va prelua FTX, pentru rezolvarea unei "crize de lichiditati" a acesteia, relateaza CNBC. Bitcoin a scazut marti cu 10-, la 18.705,02 dolari pe unitate,…

- In timp ce Elon Musk este foarte concetrat pe reorganizarea companiei Twitter, un acționar al Tesla l-a acționat in judecata pentru ca in 2018 a incasat un pachet salarial de 56 de miliarde de dolari. "Nu a avut performanțe, a creat pachetul pentru a-și finanța visul de a coloniza Marte", susțin avocații…

- Bruce Daisley, vicepreședintele Twitter pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa din 2015 pana in 2020, a declarat ca este devastat de schimbarile nedemocratice care au loc Twitter și ca ar parasi platforma „fara ezitare” daca ar exista o alternativa buna, potrivit The Guardian. „Cred ca Elon a crezut…

- Elon Musk a preluat joi controlul asupra Twitter, dupa ce a finalizat achiziția rețelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor informații aparute in presa americana de specialitate. Dupa luni de zile de o saga intortocheata, cel mai bogat om din lume l-a concediat imediat…

- Compania SpaceX a miliardarului Elon Musk și a extins implicarea in servicii WiFi in timpul zborului cu lansarea, miercuri, a Starlink Aviation, oferind cumparatori o antena de avion de 150.000 de dolari, pe fondul concurenței crescute pentru conectivitate aeriana, scrie News care citeaza Reuters. Starlink,…

- Bitcoin a scazut duminica cu 1,54%, la 19.804 dolari, sub pragul de 20.000 de dolari, dupa ce a pierdut 310 dolari fața de inchiderea precedenta. Cea mai mare și cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a scazut cu 58,9% de la maximul anului, de 48.234 dolari, atins pe 28 martie. Ether, moneda legata…