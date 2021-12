Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 69 de ani din satul Agristeu, comuna Balauseri din judetul Mures, care creste din pensia lui 16 nepoti, si-a luat inima in dinti si i-a scris lui Mos Craciun o scrisoare, spunandu-i ca ar dori sa aiba ce sa puna pe masa de sarbatori. „Draga Mos Craciun, ma numesc Antal Iosif,…

- O pereche de cizme și o papușa nu schimba viața unui copil, dar ii aduc o bucurie de moment. Intr-un interviu pentru Libertatea, Cornelia Butcovan, fondatoarea unui ONG din Baia Mare care ajuta copiii saraci din acea zona, spune ca valul de empatie de Craciun ar trebui sa fie cultivat și in alte luni…

- Zeci de familii nevoiașe din județul Mureș primesc pachete de imbracaminte și alimente cu ocazia Craciunului prin sprijinul oamenilor de bine. Aceștia au raspuns apelurilor repetate ale campaniilor realizate de asociația „Divers", Radio Targu Mureș și Teatrul național Targu Mureș. Drept urmare, in aceste…

- Polițiștii rutieri din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 12 Luduș au oprit in trafic miercuri, 15 decembrie, in jurul orei 23.00, in comuna Chețani, un autoturism condus de un tanar in varsta de 19 ani, din aceeași comuna. "In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca acesta…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Ciprian Alin Belean, primar al comunei Raciu din județul Mureș, un cetațean al comunei, Florin Gorea, a reușit o performanța unica pentru Romania la Expoziția Naționala de Iepuri din Ungaria unde a caștigat locul 1. ,,Ne mandrim cu raceanul nostru,…

- Calendar ortodox – Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia, Fecioara Calendar romano-catolic – Sf. Lucia; Otilia Calendar greco-catolic – Ss Eustratiu, Axente, Eugen, Mardarie, Orest și Lucia Sfantul Ierarh Dosoftei, mitropolit…

- Ortodoxe Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum) Greco-catolice Sf. pf. Naum. Unirea Transilvaniei cu Romania. Sarbatoare nationala. Te Deum Romano-catolice Ss. Florenta, pustnica; Rudolf, pr. m.; Nahum, profet Source

- Unirea Ungheni și Avantul Reghin au terminat, vineri, la egalitate, scor 1-1, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a Ligii a III-a de fotbal, seria a 9-a. Cei din Ungheni au deschis scorul in minutul 15, prin Victor Astafei, iar reghinenii au egalat in minutul 65, prin Adrian Murar. Tot in seria a 9-a,…