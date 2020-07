Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 24 iunie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Politistii au identificat si incarcerat un tanar de 29 de ani, din municipiu, condamnat de Judecatoria Sighetu Marmatiei…

- La data de 21 iunie, in urma activitaților investigativ-operative efectuate, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au identificat un tanar in varsta de 24 de ani, din Targu Mures, banuit de comiterea unor furturi din autoturisme. Potrivit informațiilor…

- Un barbat, de 35 de ani, din judetul Mures, a fost retinut de politistii din cadrul Politiei orasului Sangeorgiu de Padure, fiind banuit de comiterea unei infractiuni de talharie calificata. La data de 17 octombrie 2019, politisti din cadrul Politiei orasului Sangeorgiu de Padure au fost sesizati de…

- Autoritațile județene și locale au construit vineri, 19 iunie, un dig de aparare pe malul raului Niraj, in zona orașului Miercurea Nirajului. ”In județul Mureș, autoritațile intervin pentru a preveni pagubele cauzate de inundațiile din ultimele zile. Astazi, la Miercurea Nirajului, s-a construit un…

- Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au depistat in trafic, ieri, in jurul orei 9.45, pe Bulevardul Pandurilor, un barbat de 45 de ani, din Targu Mures, aflat sub influenta substantelor psihoactive. Intrucat conducatorul auto manifesta un comportament suspect, acesta…

- Politisti din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au oprit in trafic miercuri, 20 mai, in jurul orei 17.00, pe raza municipiului, un autoturism condus de un barbat in varsta de 31 de ani, din Sighișoara. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș,…

- Poliția municipiului Targu Mureș a fost sesizata telefonic marți, de catre reprezentantul unei unitați medicale din Targu Mureș, cu privire la faptul ca un pacient internat in acea unitate medicala, confirmat cu COVID-19, ar fi parasit unitatea. Imediat dupa anunț, polițiștii mureșeni s-au constituit…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la „frontiera verde” 27.780 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 325.000 lei. Un cetațean ucrainean este cercetat pentru contrabanda,…