- Presedintele Klaus Iohannis va primi Premiul Charlemagne, decernat in fiecare an personalitatilor care se remarca in promovarea valorilor europene, informeaza sambata agentia EFE.Distinctia ii va fi acordata presedintelui roman in cadrul unei ceremonii care se va desfasura pe 21 mai 2020 in…

- "Cred ca deja ne-am obisnuit cu aceasta atitudine fata de Partidul Social Democrat a presedintelui Romaniei. Sper din tot sufletul sa fie atitudinea presedintelui din primul mandat. Astept cu nerabdare atitudinea presedintelui in cel de al doilea mandat incepand cu 22 decembrie. E posibil si domnia…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, trecerea unor parlamentari la PNL, afirmand ca acest lucru "tot traseism se numeste" si nu a fost implicat "in aceasta chestiune". "Tot traseism se numeste. Mai...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu ii va retrage pe ministrii propusi care au primit aviz negativ in comisiile parlamentare de specialitate. "Ar insemna sa-mi neg toata cariera...

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au participat marti, la Tokyo, la ceremonia de intronare a imparatului Naruhito al Japoniei. Seful statului roman a fost imbracat in frac, iar sotia sa a purtat o rochie lunga albastra.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in plenul Parlamentul, la votul motiunii de cenzura, ca Opozitia nu a invatat nimic in ultimele luni si ca presedintle Klaus Iohannis „este cel mai iresponsabil presdinte care l-a cunoscut Romania vreodata”. Nici Tariceanu nu a scapat de criticile premierului…