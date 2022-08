Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani, din Reghin, județul Mureș, a fost prins circuland pe DN 15A - E587, in zona localitații Lunca, cu viteza 197 km/ora, pe un drum unde viteza maxima e 100 km/ora. Tanarul era și drogat.

- La data de 28 iulie, in cursul serii, politistii Biroului Rutier al Politiei municipiului Reghin au oprit, pe Bulevardul Unirii, un autoturism condus de o tanara, de 22 de ani, din localitate. In urma testarii acesteia cu aparatul Drugtest, rezultatul a reiesit pozitiv la THC-5 (cannabinoide). In cauza,…

- Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, a transmis vineri, 29 iulie, informații cu privire la o tanara din municipiul Reghin, care a fost depistata la volan sub influența drogurilor. „La data de 28 iulie, in cursul serii, politistii Biroului Rutier al Politiei…

- Un tanar in varsta de 23 de ani este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politisti in timp conducea un autoturism sub influenta cannabisului, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Politiei oras Bolintin Vale au depistat…

- Un tanar de 26 de ani, care nu avea permis de conducere si se afla sub influenta drogurilor, a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, a anuntat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. „In jurul orei 16,45, politistii Biroului Rutier Galati au efectuat semnal de oprire unui…