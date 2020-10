Mureș: Protocolul PNL-PMP poate aduce mai mulți viceprimari de comune Acest protocol va fi cu siguranța implementat in județul Mureș, a declarat pentru Radio Targu Mureș șeful liberalilor Cristian Chirteș, care exclude orice colaborare cu PSD. El a dat exemplul comunelor Sanpetru de Campie și Hodac, in care se pot forma tandeme primar-viceprimar: Pe protocol vom incerca sa ne impunem viceprimari in Sighișoara, avem Albeștiul, avem […] The post Mureș: Protocolul PNL... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Competiție electorala extrem de stransa duminica, 27 septembrie, pentru ocuparea funcției de primar al comunei Sanpetru de Campie, unde cei 6 candidați au obținut scoruri relativ apropiate. Potrivit paginii web www.prezenta.roaep.ro, din totalul de 2.296 de alegatori inscriși pe liste s-au prezentat…

- Compania AQUASERV anunta consumatorii ca, pentru remedierea unor avarii aparute pe reteaua de distributie, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 14.09.2020 intre orele 08:00 – 15:00 (estimare), in urmatoarele zone: •Targu Mureș – str. Cutezanței nr.22-60 și 11-85, Ramurele, Arcului, Gloriei,…

- Compania AQUASERV anunta consumatorii ca, pentru remedierea unor avarii aparute pe reteaua de distributie, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 26.08.2020 intre orele 08:00 – 15:00 (estimare), in urmatoarele zone:• Targu Mureș – str. Liszt Ferenc;• Ceuașu de Campie – str. Poliției;• Sanpetru…

- Președintele PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș, candidatul Partidului Național Liberal la functia de președinte al Consiliului Județean Mureș la alegerile locale din 27 septembrie, și-a depus duminica, 16 august, dosarul de candidatura la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeana Mureș…

- Theodora Benedek s-a intalnit la sediul și pe platforma combinatului cu domnul Harri Kiiski, CEO Azomureș. Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Targu Mureș a abordat problemele pe care le poate ridica funcționarea combinatului Azomureș, in interiorul municipiului Targu Mureș. La intalnire…

- Compania AQUASERV anunta consumatorii ca, pentru remedierea unor avarii aparute pe reteaua de distributie, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 30.07.2020 intre orele 08:00 – 15:00 (estimare), in urmatoarele zone: •Targu Mureș – str. Muncii, Rovinari•Sanpetru de Campie – TușinAtragem atentia…

- Delgaz Grid a finalizat o importanta lucrare de investiții in centrul istoric al municipiul Sighișoara care consta in inlocuirea conductelor și branșamentelor pe o lungime de 2,7 kilometri, valoarea investiției fiind de circa 1,3 milioane de lei. Pentru cuplarea noilor conducte și branșamente la rețeaua…

- Doi batrani din județul Mureș s-au trezit cu hoții in casa, la miezul nopții. Aceștia au reușit sa ii infrunte, dar nu i-au putut opri. Totuși, in invalmașeala creata, unul dintre suspecți și-a pierdut un pantof in locuința victimelor. Aproape ca-n povestea Cenușaresei, pe baza acestei probe, polițiștii…