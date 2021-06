Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la o fabrica de mobila din localitatea Fantanele, județul Mureș. Dupa 13 ore, pompierii inca incearca sa lichideze eventualele focare ascunse. Incendiul a cuprins o suprafața de 1.200 de metri patrați.

- Un incendiu violent a izbucnit, vineri noapte, la o fabrica de mobila din Reghin. Incendiul a fost stins de pompieri sambata dimineața. La misiunea care a durat șapte ore au participat peste 60 de pompieri. Incendiul violent a izbucnit vineri, in jurul orei 21.40. Din fericire, nimeni nu a fost ranit…

