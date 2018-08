Stiri pe aceeasi tema

- Un inginer horticol din comuna Gurghiu, Levente Laszlo, impreuna cu familia sa, sotia si cei trei copii, au reusit sa ii uimeasca pe participantii la a XIII-a editie a Festivalului Vaii Gurghiului, prezentand in premiera o Casa a Fluturilor Exotici, in care au putut fi admirati in mediul lor natural…

- Mai multi bucatari din zona Vaii Gurghiului au participat in acest week-end la un concurs gastronomic de preparat topcit, un meniu traditional specific regiunii, realizat din patru ingrediente de baza. Concursul a avut loc in cadrul celei de-a XIII-a editii a Festivalului Vaii Gurghiului Bucatarii din…

- Cu titlul: „Parintii pacatuiesc atunci cand", pe o coala de hartie sunt enumerate toate greselile pe care oamenii le-ar face in educatia copiilor. Ana Glave a vizitat in urma cu doua zile biserica Sfantul Nicolae din satul Lapusna, comuna Ibanesti, judetul Mures. Femeia a ramas surprinsa atunci…

- Organizatiile semnatare sustin ca ”limba maghiara dobandeste statut de limba oficiala pe o arie ce depaseste cu mult judetele Covasna, Harghita si Mures”, ceea ce va duce la ”formarea unei enclave etnice in inima Romaniei”. De asemenea, organizatiile semnatare anunta ca vor organiza un mars de protest,…

- Ministerul Agriculturii vrea sa reorganizeze 13 institute si statiuni de cercetare-dezvoltare agricola, institutii aflate in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu – Sisesti”, unele din acestea urmand a fi desfiintate, arata un proiect de Hotarare privind reorganizarea…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, ce reuneste 44 de organizatii nonguvernamentale din cele trei judete, a dat joi publicitatii o „nota de fundamentare” privind respectarea prevederilor Cartei limbilor minoritare sau regionale, prin care arata ca minoritatile nationale din Romania…

- Producatorul Telemelei de Ibanesti, din judetul Mures, primul brand romanesc cu denumire cu origine protejata la nivel european, intentioneaza sa isi dubleze productia pana anul viitor cu ajutorul unui proiect european in valoare de 5 milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un grav accident de circulație, soldat cu șapte romani morți, s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe o șosea din Ungaria, in apropiere de Budapesta. Din primele informații, impactul s-a petrecut intre un microbuz – in care s-au aflat și romanii decedați – și un camion. Se pare ca șoferul microbuzului…