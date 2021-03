Membrii unei familii din comuna Saulia livreaza cate o masa calda, de doua ori pe saptamana, celor 120 de persoane in varsta de peste 75 de ani, cu pensii sub 800 de lei, din Saulia, Mihesu de Campie si Razoare, dupa ce firmele de catering, care s-au inscris in programul european prin care se acorda tichete sociale pentru anumite categorii de varstnici, au refuzat sa acopere zonele greu accesibile. "Programul european prin care Guvernul acorda sarmanilor tichete sociale pentru masa calda este o binecuvantare pentru multi varstnicii de peste 75 de ani, cu pensii sub 800 de lei. S-au inscris multe…