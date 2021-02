O familie de olandezi, stabilita in satul Oarba de Mures, in orasul Iernut, in urma cu 14 ani, a reusit de dezvolte o afacere in domeniul turismului rural, folosind cai islandezi, singurii din lume cu pasul tolt, care consta in faptul ca, la un moment dat, animalul are trei picioare simultan pe pamant. "Acum este COVID, dar anual vin 4-5 autocare cu turisti. Veneau aproximativ 200 de turisti anual, li se facea ciorba de zarzavat la Caminul Cultural, facuta de femeile din sat. Coronavirusul a distrus multe. (...) Am crescut intr-o casa la oras, dar am o familie care detinea o ferma si in fiecare…