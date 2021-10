Mureș: Măsurile anti COVID-19 verificate de zeci de polițiști Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali, jandarmi și reprezentanți ai celorlate structuri cu atribuții in domeniu, au continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Activitatile cu privire la respectarea … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

