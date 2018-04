Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PSD Suciu Vasile a luat cuvantul in 17 sedinte de plen si a avut 21 de interventii care insumate au ajuns la 14 minute si 36 de secunde, in perioada 21 decembrie 2016 - 28 martie 2018, potrivit site-ului oficial al Camerei Deputatilor. La polul opus, se afla liderul deputatilor PNL,…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) doreste infiintarea unei comisii parlamentare care sa ancheteze Transgaz si modul in care este cedat gazul romanesc din Marea Neagra, a anuntat sambata deputatul Marius Pascan. "Se premediteaza o alta hotie prin Transgaz cu cedarea gazului romanesc din Marea Neagra,…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese din nou la atac si sustine, intr-o ampla analiza postata pe Facebook ca Romania se indreapta spre o noua criza economica. Mai mult decat atat, Citu se intreaba, retoric, daca PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si Darius Valcov au vreun plan pentru redresarea economiei.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic ca infiintarea prin lege a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures este un rezultat concret al acordului de cooperare parlamentara, iar Partidul National Liberal (PNL) si Partidul Miscarea…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Liderul UDMR, Klemen Hunor, a anuntat, marti, ca partidul a luat decizia sa continue protocolul de colaborare parlamentara cu PSD-ALDE. Printre prioritatile UDMR sunt urgentarea descentralizarii, dar si trecerea legii prin care e infiintat Liceul Maghiar de la Targu Mures.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…