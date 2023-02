Stiri pe aceeasi tema

- Un efectiv de 15 pompieri militari cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și trei ambulanțe SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin intervin la un accident rutier produs intre o autoutilitara și un autoturism, in localitatea Breaza, strada Principala. In accident au fost implicate…

- Pompierii Punctului de Lucru Sovata au intervenit de urgența sambata, 11 februarie, in jurul orei 20.00, cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și doua ambulanțe SMURD dintre care una cu medic, in localitatea Trei Sate, pe strada Principala, in urma producerii unui accident rutier in…

- Marti, 31 ianuarie, la ora 14.05, polițiștii din Targu Lapuș au intervenit la soluționarea unui accident rutier soldat cu pagube materiale. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 35 de ani din oraș a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat…

- In jurul orei 13:10, pompierii Detașamentului Reghin au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru asigurarea de masuri specifice prevenirii incendiilor in urma producerii unui accident rutier in localitatea Solovasatru. A fost implicat un singur autoturism, care a parasit partea…

- In aceasta seara, un accident rutier, produs intre o autoutilitara și un autoturism, a blocat circulația pe Calea Sighișoarei din Tg.Mureș. In urma accidentului, autoutilitara s-a rasturnat in afara parții carosabile. Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, la fața locului au intervenit pompierii militari…

- Un grav accident a avut loc in ziua de Craciun, in jurul orei 13.30, la Sighetu Marmatiei. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus dinspre strada Tractorului spre strada Dobaieș a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus de o femeie de 36 de ani din municipiu.…