- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 de la Caminul pentru persoane varstnice din Radauți a crescut. Directorul Direcției de Asistența Sociala a Consiliului Local Radauți, Marinela Mironescu, a declarat ca duminica, 3 mai, i-au fost comunicate de Direcția de Sanatate Publica rezultatele ...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi deruleaza o ancheta epidemiologica la unul dintre centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi dupa ce testul unui copil de 9 ani a iesit pozitiv pentru noul tip de coronavirus.

- In cadrul Spitalului General Cai Ferate CF Sibiu, au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV 2, patru persoane angajate in cadrul spitalului, respectiv trei asistenti si o infirmiera, precum si doi pacienti, motiv pentru care DSP a dispus inchiderea unitatii sanitare.Potrivit unui comunicat…

- Politistii au deschis un dosar de cercetare penala in cazul focarului de COVID-19 care a aparut, la sfarsitul saptamanii trecute, la caminul de batrani din localitatea Baia de Cris, judetul Hunedoara, ancheta vizand infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor. Politistii sustin ca…

- Un numar de 14 persoane de la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Baia de Cris au fost depistate pozitiv cu COVID-19, dupa ce duminica si luni au murit trei persoane la aceasta unitate medico-sociala, toate asimptomatice. Una dintre cele 14 persoane este o angajata a unitatii, iar restul sunt persoane…

- Numarul deceselor cauzate de coronavirus in randul varstnicilor internati la Centrul privat de Ingrijiri Batrani "Sf. Ilie" din municipiul Galati a ajuns la noua. Directia de Sanatate Publica anunta ca, inainte de izbucnirea epidemiei, erau internati 130 de batrani, dar, in momentul de fata, in unitate…

- Botosaniul a devenit, in mod oficial un focar de Covid-19. Potrivit declaratiilor facute de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, orice judet cu peste 100 de imbolnaviri devine un focar. La Botosani, potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica (DSP), numarul cazurilor de infectare cu coronavirus…

- „In aceste zile, la Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase și Tropicale „Dr.Victor Babeș” din București, unitate medicala de prima linie in lupta pentru combaterea pandemiei, continua testarea personalului medical care s-a ocupat, in ultimele 3 saptamani, de ingrijirea pacienților COVID-19. Din prima serie…