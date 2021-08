Stiri pe aceeasi tema

- Primul "Centru de excelenta in pregatirea personalului operativ la dezastre" din Romania, care urmeaza sa fie construit in localitatea Gornesti, se afla in faza autorizarilor, iar proiectul este preconizat sa se incheie in anul 2023, a declarat luni, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș, titular al proiectului „Centrul de excelența in pregatirea personalului operativ la dezastre", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș fara efectuarea evaluarii…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a fost solicitata joi, 12 august, intr-o misiune pirotehnica in localitatea Oarba de Mureș. "A fost vorba despre un proiectil exploziv calibru 105 milimetri, acesta fiind descoperit in urma unor lucrari…

- Programul de inscriere și recrutare pentru seria a VIII-a este in plina derulare, iar data limita la care pot fi depuse dosarele de inscriere pentru participarea la programul "Salvator din pasiune" este 1 septembrie 2021, a anunțat marți, 10 august, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures si pompierii voluntari au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru degajarea a circa 90 de copaci si mai multi stalpi doborati de vant, in urma unei furtuni violente care a lasat fara curent electric…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures si pompierii voluntari au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru degajarea a circa 90 de copaci si mai multi stalpi doborati de vant, in urma unei furtuni violente care a lasat fara curent electric…

- Fundatia Mihai Eminescu Trust din municipiul Sighisoara a donat, miercuri, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures o autospeciala pentru transportul pacientilor inalt contagiosi, victime in cazul unor accidente sau dezastre. Seful Centrului de Formare…

- Pompierii militari de la Secția Sarmașu au fost solicitați sa intervina sambata dupa-masa, 12 iunie, la un accident rutier petrecut in orașul Sarmașu, mai exact in localitatea aparținatoare Sarmașel Gara. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…