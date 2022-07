Stiri pe aceeasi tema

- Cuptorul roman din secolul al IV-lea, unic in Romania, descoperit in timpul unei campanii arheologice din anii '80 si salvat de la disparitie de o firma privata, care ulterior a decis sa il doneze Muzeului de Istorie din Sighisoara, a fost expus publicului cu ocazia Festivalului Sighisoara Medievala,…

- Panourile stradale de reclama ale Buletin de Carei au de ieri infațișare noua. Pentru ca in acest an comemoram 150 de ani de la moartea Eroului Național Avram Iancu, am ales sa il facem cunoscut și generațiilor care nu il mai studiaza la orele de istorie și nu mai invața cantecele dedicate lui la ora…

- Orașul medieval Sighișoara le ofera vizitatorilor sai numeroase locuri emblematice de descoperit in cadrul unui sejur. Daca decizi sa vizitezi acest oraș de-a dreptul spectaculos din Romania iata care sunt locurile pe care trebuie sa le vizitezi neaparat. Scara școlarilor Dupa ce ai gasit cazare Sighișoara…

- La puțin timp dupa ce ministru agriculturii, Adrian Chesnoiu, a semnat un ordin prin care s-a constituit o comisie ce trebuia sa puna la punct reorganizarea Agenției Naționale de Imbunatațiri Funciare (ANIF), a și aparut DNA la ușa lui. Se știe ca ANIF are in administrare sistemul național de irigații…

- Un val de aer tropical aduce temperaturi sufocante in Romania, a declarat luni seara, la Romania TV, directoarea ANM Elena Mateescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Decanul Facultații de Istorie și Geografie de la Universitatea din Suceava, profesorul Florin Pintescu, este de parere ca vizita de saptamana trecuta a președintelui Franței, Emmanuel Macron, in Romania, a fost una politica, insa și cu o conotație militara, care ne poate aduce avantaje. Emmanuel Macron…

- Pana pe 13 iunie, Muzeul National de Istorie al Romaniei gazduiește expoziția „Papa Francisc, pelerin in Romania”, organizata cu ocazia implinirii a trei ani de la vizita istorica a suveranului pontif in țara noastra.Unul din principalele puncte de atracție ale acestei expoziții il reprezinta Duster…

- Pana la 13 iunie, Muzeul National de Istorie al Romaniei din Capitala gazduieste expozitia „Papa Francisc, pelerin in Romania”, dedicata implinirii a trei ani de la vizita istorica a suveranului pontif in tara noastra.