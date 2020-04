Stiri pe aceeasi tema

- Precizari privind testarea contactilor cazurilor pozitive Urmare a confirmarii pozitive COVID-19 a unui cadru medical din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, incepand din data de 04.04.2020, 51 de persoane din randul personalului medico-sanitar si auxiliar au intrat in autoizolare la domiciliu,…

- Numarul personalului medico-sanitar de la Spitalul Clinic Judetean de urgenta (SCJU) Targu Mures intrat in autoizolare in urma contactului cu persoane infectate cu noul coronavirus se ridica la 102 cadre medicale, a precizat, duminica, Institutia Prefectului - Judetul Mures.Potrivit purtatorului…

- Cinci persoane din randul personalului medical de la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Aristide Serfioti" din Galati au fost depistate pozitiv cu COVID-19, in urma testarii a noua persoane cu suspiciune de infectie, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca a anunțat, in urma cu puțin timp, ca o asistenta medicala de la UPU Cluj a fost confirmata cu COVID-19. ”In data de 22 martie 2020 Unitatea de Primire Urgențe a SCJU Cluj-Napoca a fost anunțata de catre colegii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a transmis rezultatele testelor pentru COVID 19 efectuate in randul personalului medical de pe sectia Medicala 2. Iata ce a declarat Crina Kibedi, purtatorul de cuvant al spitalului : "Rezultatele partiale la…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența, in premiera pentru Cluj-Napoca, a lansat in regim de proiect-pilot, un sistem de tele-asistența medicala, implementat in parteneriat cu Clusterul Cluj IT și Compania Spectator din Olanda. Telemedicina presupune consultații oferite la distanța, prin intermediul atat…

