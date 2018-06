Stiri pe aceeasi tema

- O vijelie a facut prapad, vineri dupa-amiaza, in localitatea Naruja, din județul Vrancea. Peste 4. 600 de familii au ramas fara curent electric, drumurile comunale au fost distruse de viituri, iar mai multe gospodarii au fost inundate in doar cateva zeci de minute cat a plouat torențial. In urma precipitațiilor…

- Mai multe gospodarii au fost inundate și un drum județean blocat de aluviuni in Munții Apuseni, joi, dupa furtuna. Potrivit ISU Alba, Stația Campeni intervine in localitațile Ponorel și Valea Besești in comuna Vidra pentru evacuarea apei din cinci gospodari (curți). Comitetul Local pentru Situații…

- "Astazi se continua interventia la ferma de porci din Capusu de Campie. Se intervine in sprijinul agentului comercial in operatiunile de evacuare a resturilor animale pentru a preintampina aparitia unor probleme de natura sanitara. Se intervine cu doi ofiteri si 14 subofiteri de la ISU Mures, 11…

- Un incendiu puternic a avut loc, duminica dimineata, pe str. Bogdan Voievod, din orasul Arad. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, o persoana a sunat la 112 pentru a anunta faptul ca s-a produs un incendiu la o rulota. "La interventie s-a deplasat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Delta a reluat, duminica dimineata, cautarea unui batran dat disparut, dupa ce barca in care se afla s a rasturnat, sambata seara, pe bratul Sfantu Gheorghe al Dunarii.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului IPJ Tulcea, Amalia Ignatencu,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, maior Cristian Virag, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca duminica dupa-amiaza, 5.475 de familii au ramas fara energie electrica, avaria fiind produsa de vantul puternic, care a doborat un copac pe firele electrice.…

- Peste 30 de localitati de pe Valea Gurghiului si din zona Ludus-Tarnaveni au ramas, duminica, fara alimentare cu energie electrica, din cauza vantului puternic si a copacilor doborati pe liniile de transport. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ''Horea'' al judetului Mures a anuntat avarii…