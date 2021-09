Mureș: 91 de cazuri noi de Covid 19 în ultimele 24 de ore Potrivit autoritaților, distinct de cazurile confirmare, alte 17 persoane au fost rediagnosticate cu aceasta boala. La aceasta ora, in unitațile de profil sunt internate144 de persoane. In județul Mureș, 53 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 979 de persoane se afla in carantina la domiciliu. Iulia Vizi Articolul Mureș: 91 de cazuri noi de Covid 19... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

