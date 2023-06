Mureș: 67 de kilometri pe bicicletă, cinci castele, soare și voie bună In urma cu cateva zile, Asociația Vist Mureș a organizat "Turul castelelor cu bicicleta", program pilot care a avut ca scop promovarea castelelor din județul Mureș pe de o parte, dar și incurajarea turismului sustenabil prin vizitarea obiectivelor turistice cu mijloace de transport alternative, ca trenul și bicicleta. "Echipa Visit Mureș, alaturi de 35 de … Post-ul Mureș: 67 de kilometri pe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Ieri s-a derulat Turul castelelor cu bicicleta, un eveniment organizat de Asociația Visit Mureș, care a avut ca scop promovarea castelelor din județul Mureș dar și incurajarea turismului sustenabil prin vizitarea obiectivelor turistice cu mijloace de transport alternative, ca trenul și bicicleta. Astfel,…

- Conducerea Asociatiei Visit Mures a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, lansarea in premiera, din vara acestui an, a Turului Castelelor pe bicicleta, pe un traseu de 67 de kilometri, precum si punerea in functiune a noului dispozitiv de realitate virtuala, prin care pot fi vizitate cele mai frumoase…

- Acest tur poate fi facut pe site-ul Asociației Visit Mureș, https://visitmures.com/360/turvirtual/, in contextul digitalizarii informațiilor de ordin turistic, cu date in limbile romana, maghiara și engleza. Vizualizarea poate fi facuta și cu niște ochelari speciali, care permit imagini tridimensionale,…

