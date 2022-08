Munții Apuseni – platouri de filmare pentru viitorul film artistic al regizorului Marian Crișan In aceasta vara, in localitațile Garda de Sus, Ghețar, Ocoale și Roșia Montana din Munții Apuseni s-au realizat scenele pentru viitoarea producție „Sluga” a regizorului Marian Crișan, filmarile vor continua la toamna pentru secvențe adiționale, dupa care se vor definitiva activitațile de postproducție, montaj și mixaj sunet. Filmul povestește aventurile unui adolescent care, la sfarșitului […] The post Munții Apuseni – platouri de filmare pentru viitorul film artistic al regizorului Marian Crișan first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

