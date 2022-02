Stiri pe aceeasi tema

- Guvenul muntenegrean al premierului Zdravko Krivokapic a cazut vineri in urma unei motiuni de cenzura a parlamentului de la Podgorita introdusa de partidele de opozitie si o grupare disidenta din coalitia de guvernamant, informeaza EFE preluat de agerpres. Motiunea a fost sprijinita de 43 de deputati,…

- Adunarea (parlamentul cu 81 de locuri) din Muntenegru, in reuniune de urgenta, a adoptat un vot de neincredere in guvernul lui Zdravko Krivokapic. Votarea a avut loc la initiativa viceprim-ministrului Dritan Abazovich, conform unui comunicat de presa al parlamentului.

- Guvernul condus de premierul Kyriakos Mitsotakis a rezistat duminica unei motiuni de cenzura in parlamentul Greciei, informeaza Reuters. Opozitia a introdus motiunea pe motiv ca executivul nu a gestionat corect criza provocata de viscol saptamana trecuta, cand mii de oameni au ramas blocati…

- Partidele de opozitie din Muntenegru si un grup din coalitia de guvernamant au prezentat impreuna o motiune de cenzura miercuri impotriva cabinetului prim-ministrului Zdravko Krivokapic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Parlamentul trebuie sa voteze motiunea de cenzura pana la jumatatea lunii…

- Victor Ponta, fostul premier al Romaniei, a vorbit in exclusivitate la Romania TV despre problemele principalele pe care Guvernul trebuie sa le rezolve in 2022. Fostul premier susține ca nu pandemia a fost marele apanaj al Romaniei, ci creșterea prețurilor la energie. Ponta susține ca Romania…

- O tanara a murit la varsta de doar 21 de ani dupa ce ATV-ul pe care se afla a derapat și a ajuns in albia paraului Voroneț, in Gura Humorului. Accindentul a avut loc in a doua zi de Craciun, duminica, 26 decembrie, in jurul orei 18:20. ATV-ul era condus de un tanar de 23 […] The post A murit la doar…

- In ziua de 19 Noiembrie 1946, in Romania, au avut loc primele alegeri parlamentare postbelice, care au fost falsificate insa de catre guvernul condus de Petru Groza, astfel ca victoria a revenit Blocului Partidelor Democratice. Citește și: Verdict in procesul cartelizarii pentru asfaltarea unor drumuri…

- VIDEO: PSD și PNL au cazut de acord: Premier prin rotație de la fiecare partid. Propunerea trebuie agreata de Klaus Iohannis PNL și PSD s-au ințeles in privința persoanei care va conduce Guvernul. Marcel Ciolacu a declarat, duminica, dupa negocierile cu PNL, ca s-a ajuns la un numitor comun pentru alegerea…