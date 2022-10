Stiri pe aceeasi tema

- SUA sunt de departe cei mai importanti donatori de armament Ucrainei de la invadarea tarii de catre Rusia la 24 februarie, cu o asistenta militara acordata Kievului de peste 16,8 miliarde de dolari.

- UPDATE 23:35 - Zelenski anunța victorii importante și rapide ale armatei ucrainene in sudul țarii.Armata ucraineana realizeaza "progrese destul de rapide si puternice in sudul tarii noastre", a declarat el in discursul sau zilnic publicat pe retelele sociale."Zeci de localitati au fost eliberate chiar…

- Dronele iraniene au inceput sa apara pentru prima oara pe cerul de deasupra Ucrainei cu doar o saptamana in urma și s-au dovedit deja a fi o „problema uriașa” pentru armata ucraineana, care are nevoie de tancuri și blindate moderne pentru a continua contraofensiva impotriva rușilor, scrie Politico.

- Razboiul din Ucraina ar trebui sa stimuleze factorii de decizie politica de la Washington. A demonstrat ca baza industriala de aparare a Americii nu este in masura sa-și aprovizioneze armata pentru un conflict convențional prelungit cu o putere majora precum China. Liniile de producție pentru rachetele…

- Pe 29 august, comandamentul de Sud din Ucraina a anunțat ca a inceput ofensiva din regiunea Herson. Rusia a crezut astfel ca atacul va avea loc in sud și și-a mutat echipamentul in regiune. Apoi, in loc de sud, ofensiva a inceput acolo unde se așteptau mai puțin, iar acest lucru i-a facut sa intre in…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avut duminica o intalnire secreta cu responsabilii din domeniile Apararii și Securitații din Ucraina. Armata rusa a lovit cladiri rezidențiale in orașul Zaporojie și in orașul Orikhiv, poziționat in apropiere, la est.

- Statele Unite ofera Ucrainei mai mult ajutor militar decit a anunțat oficial Casa Alba. Aceasta suspiciune a fost exprimata de ziarul american Politico. Materialul noteaza ca mai devreme un inalt oficial al Pentagonului a recunoscut ca Statele Unite au transferat in secret rachete antiradar HARM (Rachete…

- Volodimir Zelenski a cerut Forțelor Armate ale Ucrainei sa elaboreze un plan pentru eliberarea teritoriilor ocupate din sudul țarii, iar pentru a realiza aceasta sarcina, Ucraina se adreseaza partenerilor și solicita anumite tipuri de arme.