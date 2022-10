Municipiul Tulcea amenajeaza parcare pe strada Isaccei! Printre asociatii uneia dintre firmele castigatoare, un inculpat din Dosarul Retrocedarilor din Constanta (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- iStyle, cel mai mare Apple Premium Reseller din Romania, a anunțat astazi diponibilitatea noilor produse Apple, seria iPhone 14 și ceasul Apple Watch eris 8. iPhone 14 sub varianta simpla, dar și modelele Pro și Pro Max, precum și ceasul, vor putea fi achiziționate in București, Cluj Napoca, Timișoara,…

- Compania de ride sharing, Bolt, vine cu o inițiativa care va bucura multe femei, indiferent daca sunt pasagere sau conducatoare. Astfel, in urma cu o zi, managerul Bolt din Romania a anunțat noile schimbari care se vor aplica in orașe precum București, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, Timisoara, Oradea,…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, vineri seara, ca incepand cu luna octombrie compania romaneasca AirConnect va opera cinci zboruri pe saptamana intre Suceava si Bucuresti. De asemenea, Flutur a precizat ca din vara viitoare va fi introdus un zbor direct intre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Un numar de 5.485 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 2.015 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii (MS). Conform sursei citate, 1.019 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti…

- Cinci autovehicule s-au tamponat pe A2, in apropiere de Cernavoda. Traficul rutier a fost ingreunat pentru circa 30 de minute, duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 162, in apropierea localitatii Cernavoda. Motivul: o tamponare in care au fost implicate…

- Compania A.M.S. 2000 Trading Impex SRL a incheiat 24489 contracte de achizitii publice in valoare totala de 287.326.596,95 lei.Garda de Coasta cumpara spectrograf portabil pentru detectare si identificare droguri Potrivit licitatiapublica.ro, contractul semnate saptamana trecuta prevede furnizare "spectrograf…

- Contractul a fost semnat dupa ce firma din Capitala si a adjudecat, prin procedura simplificata, achizitia de la Primaria Comunei Sacele. In sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Compania bucuresteana Iridex Group Salubrizare se va ocupa de serviciile de colectare, transport si tratare…