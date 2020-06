Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat, astazi, cea de a 11-a ediție a competiției „Access City Award”. Acum pot incepe sa se inscrie orașe din intreaga UE. Premiile recompenseaza și celebreaza dorința, capacitatea și eforturile unui oraș de a deveni mai accesibil pentru persoanele cu handicap. Orașele accesibile…

- “Agricultura versus pandemie” – declarație politica a deputatului Calota Ica in Politic / on 09/06/2020 at 10:14 / Membru al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice, deputatul de Teleorman Calota Florica Ica a adus in atenția aleșilor…

- Premierul Ludovic Orban a discutat in cadrul consultarilor pe care le-a avut, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei despre modul de implementare a Programului IMM Invest, Planul de redresare economica, atragerea de surse de finantare interne si externe,…

- Comisia Europeana a publicat saptamana trecuta planul UE de acțiune in ce privește conservarea și refacerea biodiversitații și transformarea sistemului agroalimentar pentru urmatorii 10 ani. Strategia UE De la Ferma la Consumator și Strategia UE pentru Biodiversitate 2030, ambele in conformitate cu…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit la telefon cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discuțiile axandu-se pe propunerile pe care Comisia urmeaza sa le prezinte pana la sfarșitul acestei luni cu privire la Planul de relansare economica și varianta revizuita a propunerii privind bugetul…

- Ca vicepreședinte al Comisiei #ENVI din Parlamentul European am solicitat președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, majorarea bugetului pentru Sanatate al Uniunii Europene. Intr-o scrisoare pe care i-am adresat-o, impreuna cu alți colegi eurodeputați, am explicat ca nu pot fi de acord…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a deschis vineri, la ora 10:00, aplicatia Programului IMM Invest Romania, care va permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru…

- Comisia Europeana a amanat pentru saptamana vitoare prezentarea unei strategi de iesire coordonata din perioada de izolare impusa pentru limitarea propagarii noului coronavirus, la cererea mai multor state membre ale Uniunii Europene.