- Primaria municipiului Galati a trimis o solicitare Colegiului Medicilor prin care arata ca este nevoie de inca 12 medici care sa asigure permanenta in cele trei centre de vaccinare din oras, mai ales in contextul declansarii celei de-a treia etape de vaccinare, informeaza, miercuri, reprezentantii institutiei.…

- Primaria Galati cauta medici pentru centrele de vaccinare anti-COVID. Municipalitatea are nevoie de 12 medici care sa asigure permanenta in cele trei centre de vaccinare din oras amenajate la Patinoar, Sala Sporturilor Dunarea si Sala Siderurgistul.

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat intr-o conferinta de presa ca in municipiu nu pot fi deschise centre de vaccinare anti-Covid-19 deoarece nu exista cadre medicale dispuse sa le deserveasca, titreaza digi24 . Primarul Sucevei a facut apel la cadrele medicale din municipiu sa se alature campaniei…

- In Tarnaveni este deschis un centru de vaccinare la Spitalul municipal. Primaria a mai amenjat un punct, iar daca va fi nevoie se vor mai deschide alte trei, plus un centru mobil pentru persoanele nedeplasabile. Primarul din Tarnaveni, Sorin Megheșan, nu e deranjat de faptul ca organizarea centrelor…

- La Dej, doar doua cadre medicale carora le-a fost administrat vaccinul anti COVID-19 au facut reacție adversa. Din fericire, ambele reacții au fost minore. Ieri s-au vaccinat la Dej 116 cadre medicale . Campania de vaccinare impotriva noului coronavirus continua, 120 de persoane fiind programate astazi…

- In perioada 31 decembrie 2020 – 04 ianuarie 2020 in cadrul Centrului de vaccinare impotriva COVID-19 al Spitalului Militar de Urgența ”Dr. Alexandru Augustin” Sibiu s-a derulat prima etapa din Faza I a campaniei de vaccinare anti-COVID, adresata personalului spitalului și personalului medico-sanitar…

- Luni, 4 ianuarie 2021, a inceput campania de vaccinare impotriva COVID-19, la centrul organizat in cadrul Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Prima persoana careia i s-a administrat vaccinul este directorul medical al SJU Alba Iulia, medic primar in radiologie și imagistica medicala, Dan Crainic.…

- Șase cadre medicale au raportat reacții adverse minore in a treia zi de vaccinare anti-COVID.Circa 700 de cadre medicale s-au vaccinat marți, 29 decembrie, in a treia zi din campania de vaccinare impotriva COVID-19, ceea ce a dus cifra celor vaccinați in spitale la 2.778 de persoane, potrivit Comitetului…