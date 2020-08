Municipiul Bucuresti si alte zece judete - Bacau, Braila, Brasov, Dambovita, Galati, Gorj, Ilfov, Prahova, Vaslui, Vrancea - au fost incluse, miercuri seara, de autoritatile germane, pe lista zonelor de risc, iar persoanele care ajung in Germania din aceste zone trebuie sa prezinte un test negativ COVID-19, facut cu cel mult 48 de ore inainte de sosire, ori sa se testeze in cel mult 72 de ore de la sosirea in tara respectiva.