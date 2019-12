Stiri pe aceeasi tema

- Primarul George Scripcaru a semnat, astazi, contractul de finanțare pentru proiectul ,,Amenajare benzi dedicate transportului public si trotuare adiacente”, prin Axa Prioritara 4 a Programului REGIO 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ…

- Guvernul a decis ca Programul Prima Casa din 2020 va beneficia de doar 200 milioane lei. In acest an, plafonul alocat a fost de 2 miliarde lei. Astfel, bancile pot acorda credite ipotecare in valoare de 400 milioane lei, dat fiind ca garantia statului reprezinta jumatate din valoarea unui credit.Prima…

- Statie electrica de incarcare, langa Teatrul „Sica Alexandrescu”! Aceasta va fi amenajata de Electrica Furnizare, in parteneriat cu Primaria Brasov! Comisia de Circulatie a Municipiului Brasov a avizat in sedinta de miercuri solicitarea Electrica Furnizare SA care, in parteneriat cu…

- In data de 12.11.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nerambursabila pentru proiectul ”Stații de incarcare pentru vehicule electrice in municipiul Pitești”. Finanțarea este acordata de Administrația Fondului pentru Mediu in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera…

- Consiliul Local Brașov va analiza, din punct de vedere tehnico-economic, oportunitatea implementarii de catre Serviciul Public Local de Termoficare (SPLT) a unei instalatii de producere a apei calde menajere ce utilizeaza energie regenerabila ce ar urma sa fie injectata in reteaua de distributie a PCT5…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat in 1 octombrie contractul pe fonduri europene pentru reabilitarea și transformarea Caii Bogdaneștilor. Uniunea Europeana intervine cu 89,5 milioane de lei din totalul de peste 30 de milioane de euro, pe POR – Axa Prioritara 4. Practic, Calea Bogdaneștilor…

- Lucrarile de asfaltare a tuturor ulițelor din satul Cornu Luncii care insumeaza 5,5 kilometri sunt aproape de final. Potrivit primarului, Gheorghe Fron, pana acum au fost asfaltate 3,9 kilometri de ulițe restul de 1,6 kilometri urmand a fi asfaltate pana la final de an. Investiția se realizeaza cu bani…

- Societatea Nationala Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA a atribuit contractul "Servicii de asigurare de raspundere civila aeroportuaraldquo; societatii Allianz Tiriac Asigurari SA. Valoarea contractului este de 440.000 lei. Allianz Tiriac Asigurari SA, in datele Registrului Comertului…