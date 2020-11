Stiri pe aceeasi tema

- Un anunț postat pe site-ul agenției olandeze Reyhan Uitzendbureau BV, care plaseaza muncitori romani in Olanda, spune ca managerul Tolunay Reyhan a fost dat afara, dupa ce l-a batut cu pumnii și picioarele pe un lucrator roman. Agresorul insa este chiar fiul patronului de agenție, ceea ce-i face pe…

- Așezat pe un scaun, un muncitor roman incaseaza fara sa riposteze pumni și picioare de la un alt barbat. Acesta din urma este fiul patronului unei agenții de plasare a forței de munca din Olanda. “Vreau sa știe toți romanii care vor sa vina aici la munca, sa nu ajunga la Reyhan”, marturisește tanarul,…

- Agentii economici ofera, la ora actuala, 22.000 de locuri de munca la nivel national, majoritatea pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, reiese din evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Conform datelor oficiale, cele mai…

- In seara zilei de miercuri, 9 septembrie, la ora 19.17, lucratorii Postului de Poliție Comunal Sisești au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit decedat in padurea din apropierea Varfului Mogoșa. Din primele verificari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca…

- Doar pentru ca nu ați mai vazut știri cu Fondul Monetar Internațional nu inseamna ca a disparut de pe fața pamantului. Doar ca și-a colectat in liniște banii dați cu imprumut la ultima criza iar acum se pregatește discret sa ajute la finanțarea membrilor suferinzi de covid, dintr-un buget total generos…

- Scene socante intr-o comuna din Timis. Un copil de 13 ani a fost batut la locul de joaca de parintii unei fetite pe care copilul o lovise, din greseala, cu o minge. Imaginile au fost surprinse de alti copii aflati si ei in parc.

- Doi paznici s-au batut cu un client recalcitrant, care i-a injurat. Evenimentul a avut loc in parcarea unui hipermarket din Cluj-Napoca. Totul ar fi pornit dupa ce un barbat a chemat paza, deoarece ar fi fost lovit cu capul in gura in fața soției și copilului, care se afla in mașina. Bataia a avut loc…