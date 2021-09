Stiri pe aceeasi tema

- La unii medici din mai multe instituții spitalicesti li s-ar fi propus sa puna vaccin contra Covid-19, doar pe foaie și filmați prin intermediul camerei ascunse, iar atunci „cand doctorii au spus ca cheama poliția, persoanele s-au prezentat”. Despre aceasta a declarat primarul capitalei, Ion Ceban.

- Noi masuri restrictive ar putea fi impuse daca se inrautațește situația epidemiologica, a anunțat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, intr-o declarație de presa susținuta sambata cand numarul de noi cazuri a trecut de 1.000 . Cu toate acestea, cei vaccinați nu vor fi vizați de posibile noi masuri de…

- Mai multi oameni care pretindeau ca sunt vaccinati anti COVID au ajuns la spital in stare grava, la Timisoara, in ultimele zile.Medicii timișoreni au anunțat ca pacienții le-au spus inițial, dupa internare, ca au fost vaccinați și au aratat și certificate de vaccinare. Ulterior s-a dovedit ca documentele…

- Mii de oameni s-au prezentat la centrele de vaccinare anti-Covid din Manila, in speranta ca vor fi vaccinati inainte ca orasul capitala a Filipine sa intre din nou in carantina timp de doua saptamani, transmite Reuters.

- Haosul a acaparat, joi, locații de vaccinare anti-Covid-19 in Manila. Mii de oameni s-au prezentat in speranța ca vor fi vaccinați inainte ca orașul capitala a Filipine sa intre din nou in carantina timp de doua saptamani, transmite Reuters.

- Voiculescu subliniaza ca, in prezent, in fiecare cabinet se vaccineaza, in medie, doar 20-25 de persoane pe zi. ”Vreo 13-14 vaccinari in medie intr-o zi intreaga pe centru de vaccinare. Aici suntem. ”Campania de vaccinare este un succes” - de cate ori l-ați auzit pe domnul Cițu spunand asta la fiecare…

- Medicii și asistenții din centrele de vaccinare sunt intr-o situație disperata. Asta pentru ca intreg personalul medical se plange ca nu și-a primit banii la timp.Mai exact, banii pentru luna mai nu au fost virați, din cauza unui blocaj birocratic. Daca un singur formular este greșit, procedura este…

- Intrum lanseaza Raportul European al Plaților, ediția 2021, in realizarea caruia au fost intervievați reprezentanți a peste 11.000 de companii din intreaga Europa. Respondenții au evaluat impactul pe care criza din 2020 l-a avut asupra afacerilor conduse, precum și eficiența masurilor de redresare adoptate.…