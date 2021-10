Stiri pe aceeasi tema

- In august, inspectorii de munca suceveni au efectuat 261 de controale, iar pentru diverse nereguli au aplicat 181 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de 195.000 de lei. Conform ITM, 13 angajatori au fost amendați cu 90.000 de lei pentru munca nedeclarata. Inspectorii au depistat 14 persoane care…

- Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca desfașoara campania naționala de reducere a incidenței muncii nedeclarate și subde-clarata, acțiune ce are ca scop diminuarea fenomenului muncii nedeclarate, identificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor și a tinerilor,…

- „In loc sa aruncam inca 50 de miliarde de lei pe un nou PNDL, mai bine crestem salariile romanilor cu 900 de lei.Cum se face ca avem bani pentru firme de partid, dar nu avem bani pentru a lasa romanilor mai multi bani din munca lor?Daca avem bani pentru inca un PNDL, dupa ce primele doua au fost dezastre…

- Inspectia Muncii a anuntat in data de 27.08.2021 lansarea unei campanii nationale in vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate la angajatorii care isi desfasoara activitatea in urmatoarele domenii de activitate: construcții, fabricarea produselor de brutarie și a produselor fainoase,…

- Romanii care vor salarii mai mari din munca lor nu cer niciun privilegiu, ci doar sa nu le mai luam jumatate din salariu ca sa platim tot felul de privilegii pentru cei conectati politic, sustine ministrul Economiei, Claudiu Nasui, informeaza Agerpres. Citește și: Gafa de proporții a noului ministru…

- Hotelierii din Romania se bazeaza tot mai mult pe muncitori din afara Uniunii Europene (UE), pentru ca nu au multe alternative de angajare pe piata interna a muncii, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, potrivit Agerpres. „Ne bazam…

- Neimpozitarea salariului minim ar putea fi o solutie pentru pastrarea fortei de munca în tara, iar aceasta masura va începe la 1 ianuarie 2022 într-un sector privat, care ar putea fi HoReCa, a declarat miercuri, într-o conferinta de presa, ministrul Economiei, Claudiu Nasui.…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau desfasoara in cursul lunii iulie 2021 o acțiune de informare „MUNCEȘTE LEGAL! CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE!” prin care se dorește cresterea gradului de constientizare a lucratorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarata…