- O focșaneanca de 23 de ani și un prieten al acesteia din Dumbraveni, in varsta de 22 de ani, au fost condamnați pentru talharie, dupa ce au decis sa ia cu forța o suma de bani de la un barbat. Fapta a fost comisa in iunie 2021, fiind sesizata chiar de partea vatamata, care a […] Articolul Tanar din…

- Un pompier voluntar al SVSU Teiuș a ieșit la pensie dupa 30 de ani de munca in folosul comunitații. Mesajul Primariei Ioan Florea a ieșit la pensie dupa 43 de ani de munca din care 30 in slujba comunitații din Teiuș. Mai exact, in ultimii 30 de ani barbatul a fost pompier voluntar al Serviciului Voluntar…

- Locuitorii comunei clujene Cașeiu, care beneficiaza de ajutor social și nu efectueaza orele de munca in folosul comunitații, risca sa piarda in acest an banii de la stat, anunța Primaria. Satenii sunt obligați sa se prezinte in fiecare zi de luni la Primarie pentru efectuarea orelor de munca. Tarzan…

- O femeie din Vaslui a fost condamnata sa efectueze 60 de ore de munca in folosul comunitații la biblioteca, dar a refuzat si acum va trebui sa faca inchisoare, informeaza Vremea Noua . Judecatoria Huși a decis ca o femeie condamnata in 2020 la un an de inchisoare cu suspendare trebuie sa mearga dupa…

- Instanta Judecatoriei Husi a considerat ca o femeie condamnata in 2020 la un an de inchisoare cu suspendare trebuie sa mearga, totusi, dupa gratii, intrucat a refuzat sa respecte conditiile impuse de judecatori. Cel mai tare femeia ar fi fugit de munca intr-o… biblioteca, la care instanta o obligase,…

- Condamnata penal, la un an de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost acuzata de dare de mita, solista Lidia Buble trebuie sa respecte ad-litteram toate dispozițiile date de judecatori, in caz contrar urmand a i se pune in executare pedeapsa. Potrivit declarațiilor facute, in exclusivitate…

- Profesorul batauș Vasile Maternik din Rodna, care anul trecut a fost condamnat la un an și jumatate de inchisoare cu suspendare și 100 de ore de munca in folosul comunitații, dupa ce a prins de par și zgalțait o copila, dupa care a rupt catalogul lovindu-l repetat de catedra. Fostul dascal, care nu…

- Doi politisti din Pitesti , care au luat mita au fost condamnati la trei ani de inchisoare cu suspendare. Mai mult, aceștia vor trebui sa presteze 100 de zile de munca in folosul comunitatii. La data comiterii faptelor, cei doi erau agenti in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges – Sectia…